В Киеве человек упал под поезд. Городская электричка задерживается

В Киеве сегодня, 17 марта, человек попал под поезд на линии городского электропоезда столичной городской электрички (Kyiv City Express).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express .

Состояние пострадавшего или не привело ли инцидент к летальному случаю, пока не уточняется.

Отмечается, что в результате происшествия Kyiv City Express со станции Левобережная в направлении Почайной задерживается.

"Ожидаем полицию и медиков, задержка будет существенной, заранее приносим извинения пассажирам по всему кольцу. И еще раз напоминаем о правилах перехода путей", - сообщает пресс-служба столичной городской электрички.