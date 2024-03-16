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Спикера Воздушных сил Игната переводят на другое направление

Суббота 16 марта 2024 20:09
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Спикера Воздушных сил Игната переводят на другое направление Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ (armyinform)
Автор: Владимир Костырин

Представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната переводят на другую должность. Полковник будет работать в другом направлении, но в составе ВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами Николая Олещука.

В связи с таким переводом спикера на новую должность Олещук выразил Игнату большую благодарность за его работу.

"Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командование Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!", - говорится в заявлении Олещука.

Он выразил уверенность, что еще неоднократно поблагодарит Игната.

Справка: полковнику Юрию Игнату 46 лет. Он получил высшее образование во Львовском военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", где учился на специальности "военная журналистика".

Являлся начальником отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Минобороны "Народная армия". Затем, в 2018 году, Игнат возглавил пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат является кавалером ордена Даниила Галицкого.

Перестановки в ВСУ

Напомним, недавно Зеленский сообщил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского есть карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

Как отмечал главком ВСУ, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, Сырский уже сообщил о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

Добавим, 4 марта Президент Зеленский сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Так, Александр Яковец заменил Дмитрия Герегу на этом посту.

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