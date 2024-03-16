В Украине открыли сайт исследования российских атак на Мариупольский драмтеатр

В Украине запустили сайт с исследованием атаки на Мариупольский драматический театр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр пространственных технологий .

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Мариупольский драматический театр служил тайником для тысяч гражданских. Однако уже 16 марта 2022 года на здание драмтеатра была сброшена авиабомба российской армией.

Исследуя атаку на Мариупольский драматический театр, команда Центра пространственных технологий создала "Пространственный архив".

Этот сайт-архив является рефлексией сформированной в тесном взаимодействии с людьми, ставшими свидетелями атаки. Команда собрала и проанализировала тысячи

фотографий,

видео,

спутниковых снимков

публикаций в социальных сетях

Кроме этого, было записано более 100 часов разговоров со свидетелями данной российской агрессии.

"Пространственный архив" состоит из:

Десять видео со свидетелями взрыва, созданных в формате пространственных интервью и одного глубинного интервью.

Диаграмм, визуализаций и 3D моделей, придающих результатам исследования пространственное измерение, открывая ключевой метод анализа, к которому обращалась команда.

Трех исследовательских текстов с результатами исследования, рассказывающими о роли театра как укрытии и анализирующих последствия атаки. Они документируют и рассказывают о событиях в городе и театре во время осады, а также рефлексируют о действиях оккупационных властей, направленных на сокрытие этого военного преступления.

Одними из основных источников информации для исследования, по данным центра, стали изображения со спутников, а также фото и видео с телефонов свидетелей атаки, которые им удалось сохранить и передать нам.

"Изначально эти фото задокументировали разрушение города и самого театра, а также сложные условия пребывания для скрывавшихся там людей. Но в то же время они зафиксировали и коллективные практики взаимопомощи и самоорганизации, которые существовали в этом пространстве", - добавили в центре.

Напомним, что во время осады Мариуполя, 16 марта, российские войска сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, где укрывались гражданские обстрелы. По предварительным данным, в нем прятались от 500 человек до 1200 мирных жителей.

По данным горсовета тогда погибли около 300 человек, но информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара число погибших могло составить около 600 человек.

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