ВСУ оттеснили россиян с позиций на Бахмутском направлении: карты ISW

Украинские защитники контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе. Российские войска недавно продвинулись на запад в пределах Бердичей (к северо-западу от Авдеевки).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 15 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 14 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку от Синьковки (к северо-востоку от Купянска).

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров в районе к востоку от Тернов и Ямполевки (к западу от Кременной).

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Первомайского;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества;

в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 15 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Командир украинского батальона, действующего в районе Бахмута, заявил, что украинские войска оттеснили российские войска с неустановленных позиций в Бахмутском направлении и что российские войска не продвинулись на окраинах Ивановского (к западу от Бахмута) за последние полторы недели.

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки (21 км к северо-востоку от Бахмута) и Раздоловки;

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Нью-Йорка.

Российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 15 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 13 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись на запад в пределах Бердичей (к северо-западу от Авдеевки).

Российский военный блогер заявил, что украинские силы контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе, и что украинские механизированные операции под Бердичами также создают проблемы для атакующих российских войск.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичей и Семеновки;

к западу от Авдеевки в районе Орловки и Тоненького;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 15 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.

15 марта в районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои.

Позиционные бои происходили:

к юго-востоку от Великой Новоселки в районе Новодонецкого, Шевченкого и Владимировки

к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

Недавно российские войска добились подтвержденных успехов в западной части Запорожской области.

Видео с геолокацией, опубликованное 14 марта, показывает, что подразделения российского 247-го воздушно-десантного полка (ВДВ) (7-я дивизия ВДВ) недавно продвинулись к северу и северо-западу от Вербового (к востоку от Работино).

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового.

Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области недалеко от Крынков по состоянию на 15 марта на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.