Более 1100 оккупантов и 49 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья 17 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 430 740 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 автомобилей, 28 артсистем и 24 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 430 740 (+1160) человек ликвидировано;
- танков - 6790 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 12 997 (+24) ед.;
- артиллерийских систем - 10 634 (+28) ед.;
- РСЗО - 1017 ед.;
- средства ПВО - 720 (+1) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4) ед.;
- крылатые ракеты - 1922 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 073 (+49) ед.;
- специальная техника - 1723 (+11) ед.
Фото: потери России в войне против Украины на 17 марта (t.me/GeneralStaffZSU/13731)
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ замедлили продвижение России на Авдеевском направлении.
В Украине на фронте в течение суток произошло 58 боевых столкновений. Ракетные войска нанесли поражение по пункту управления противника.
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