ua en ru
Вс, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 1100 оккупантов и 49 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Воскресенье 17 марта 2024 07:28
UA EN RU
Более 1100 оккупантов и 49 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья 17 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 430 740 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 автомобилей, 28 артсистем и 24 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 430 740 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков - 6790 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 997 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 634 (+28) ед.;
  • РСЗО - 1017 ед.;
  • средства ПВО - 720 (+1) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4) ед.;
  • крылатые ракеты - 1922 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 073 (+49) ед.;
  • специальная техника - 1723 (+11) ед.

Более 1100 оккупантов и 49 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в УкраинеФото: потери России в войне против Украины на 17 марта (t.me/GeneralStaffZSU/13731)

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ замедлили продвижение России на Авдеевском направлении.

В Украине на фронте в течение суток произошло 58 боевых столкновений. Ракетные войска нанесли поражение по пункту управления противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Два вида ракет и беспилотники: в Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной атаки
Два вида ракет и беспилотники: в Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной атаки
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте