Более 1100 оккупантов и 49 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья 17 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 430 740 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 автомобилей, 28 артсистем и 24 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 430 740 (+1160) человек ликвидировано;

танков - 6790 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 12 997 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 10 634 (+28) ед.;

РСЗО - 1017 ед.;

средства ПВО - 720 (+1) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4) ед.;

крылатые ракеты - 1922 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14 073 (+49) ед.;

специальная техника - 1723 (+11) ед. Фото: потери России в войне против Украины на 17 марта (t.me/GeneralStaffZSU/13731) Ситуация на фронте По данным института изучения войны (ISW), ВСУ замедлили продвижение России на Авдеевском направлении. В Украине на фронте в течение суток произошло 58 боевых столкновений. Ракетные войска нанесли поражение по пункту управления противника.