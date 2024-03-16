Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами, - ОП

В Офисе президента заявили, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Игоря Жовквы во время телемарафона.

"Страны даже соревнуются, кто быстрее заключит соответствующее соглашение с Украиной. На сегодняшний день 7 таких соглашений уже заключены, из них 5 - со странами "Группы семи", - сообщил Жовква.

Он рассказал, что по состоянию на сегодня Украина ведет переговоры о соглашениях по безопасности еще с 10-ю странами.

"Мы продолжаем работу, на сегодняшний день делегация ведет переговоры с десятью государствами, но не будем анонсировать ход переговоров", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

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