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Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области: возникли пожары

Самара, Суббота 16 марта 2024 07:06
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Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области: возникли пожары Илюстративное фото: Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области: возникли пожары (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

Утром 16 марта два беспилотника атаковали два НПЗ в Самарской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza и города Сызрань.

По информации Telegram-канала Baza, беспилотник атаковал территорию завода в Сызрани. Случился пожар, площадь составляет 500 кв метров.

"Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров", - сообщили на канале.

Также дрон атаковал Новокуйбышевский НПЗ. Там также возник пожар, который спасатели потушили.

"В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен.", - сообщили администраторы канала Baza.

Местная администрация Сызрани подтвердила информацию о пожаре,

"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - сообщили в администрации.

Telegram-каналы сообщают, что НПЗ принадлежит "Роснефти"

"В Сызрани горит местный НПЗ "Роснефти" после атаки беспилотника. Снова под атакой АВТ-6, как говорит автор одного из видео. Это установка из двух ректификационных колонн - сердце завода, где и перерабатывается нефть", - сообщили каналы.

Пожары на нефтебазах в России

Утром 13 марта беспилотники атаковали нефтезавод в Рязани. Возник пожар.

Днем ранее дроны также атаковали российские города. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Ночью 12 марта под удар беспилотников попала нефтебаза в Орле.

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