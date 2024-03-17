В Приднестровье заявили о "прилете" по воинской части. В ГУР и Молдове отреагировали

В Приднестровье сегодня, 17 марта, заявили о "прилете" по воинской части, однако Кишинев отрицает нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide и комментарий представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова.

Сегодня в Приднестровье на военный вертолет упал беспилотник. Российские и приднестровские СМИ сразу начали писать об "атаке беспилотника на воинскую часть в Тирасполе".

Однако в Молдове заявляют, что атаки не было, а данные сообщения это попытка навести страх и панику.

Власти Кишинева отвергают сообщения об атаке беспилотников на Тирасполь. По словам представителей Бюро реинтеграции, это не что иное, как вызов.

"Бюро реинтеграции связалось с другими государственными органами, и после изучения видеоизображений и обмена информацией мы сообщаем, что инцидент, о котором идет речь, является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет", - заявили в Бюро.

По их данным, власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждают какое-либо нападение на Приднестровский регион.

В комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что это российская провокация.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе.

"Главная логика действий кремля заключается в информационном нагнетании ситуации, поскольку у РФ нет коридора в Приднестровье для осуществления провокаций военного характера", - подчеркнули в центре.

По их данным, именно для информационного нагнетания россияне пытаются совершать провокации и манипулировать в информационном пространстве, распространяя фейки.

Ранее мы писали, что Россия напечатала в Приднестровье бюллетени для выборов. В ответ Молдова вызвала "на ковер" посла РФ.

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