Нацгвардейцы показали, как отбили атаку оккупантов: уничтожили танк и пехоту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Украины Александра Пивненко в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа воинов бригады Национальной гвардии "Буревий". Бойцы отразили вражеский штурм.

На видео заметно, что оккупанты заехали на танке на позиции нацгвардейцев и пытались захватить их. Россияне зашли в траншею, но наши защитники уничтожили оккупантов.

"Враг въехал на танке в надежде захватить наши позиции, но даже внезапность штурма не оказала значительного влияния. Наши воины отминусовали танк и пехоту врага", - написал командующий.

Утраты армии РФ на войне

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 429 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Больше о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом - читайте в материале РБК-Украина.