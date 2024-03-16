Нацгвардейцы показали, как отбили атаку оккупантов: уничтожили танк и пехоту
Бойцы Национальной гвардии отбили вражескую атаку на фронте. Защитникам удалось уничтожить российский танк и пехоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Украины Александра Пивненко в Telegram.
На опубликованных кадрах зафиксирована работа воинов бригады Национальной гвардии "Буревий". Бойцы отразили вражеский штурм.
На видео заметно, что оккупанты заехали на танке на позиции нацгвардейцев и пытались захватить их. Россияне зашли в траншею, но наши защитники уничтожили оккупантов.
"Враг въехал на танке в надежде захватить наши позиции, но даже внезапность штурма не оказала значительного влияния. Наши воины отминусовали танк и пехоту врага", - написал командующий.
Утраты армии РФ на войне
Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 429 тысяч солдат.
Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.
Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.
Больше о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом - читайте в материале РБК-Украина.
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