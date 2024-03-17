В Сумской области за четыре дня эвакуировали почти 300 человек из приграничья
В Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения с приграничных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
По данным администрации, из Великописаревской общины, ежедневно находящейся под вражескими обстрелами, с 13 по 17 марта эвакуированы 256 человек, в том числе 26 детей.
"В частности, сегодня в безопасные места с территории общины перемещено 55 человек, из них 2 ребенка", - сообщили в ОВА.
Кроме того, эвакуация проводится из села Рыжевка Белопольского общества. Вчера утром в селе находился 31 житель, за вчера и сегодня 23 человека были эвакуированы.
В настоящее время совместно представителями Красного Креста и МОМ проводится обеспечение мест размещения лиц необходимыми товарами первой необходимости.
Наряду с этим прорабатывается вопрос потребностей с Департаментом по социальной политике, ветеранам и реинтеграции Сумской ОВА относительно насущных потребностей.
"Дополнительно проводятся мероприятия по увеличению и обустройству дополнительных мест для расселения населения в случае дальнейшей необходимости", - добавили в ОВА.
Российские удары по Сумам и области
Напомним, перед тем, вечером 15 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.
Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Сегодня стало известно, что в результате вчерашних ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.
Кроме того, российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.
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