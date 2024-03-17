Российские добровольцы заявили, что зашли в еще один населенный пункт Белгородской области

Российские добровольцы заявили, что зашли в населенный пункт Горьковский Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сибирский батальон" в Telegram.

"Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации", - говорится в сообщении.

Бойцы "Сибирского батальона" также опубликовали фотографии с российским триколором и табличкой местной администрации.

t.me/SiberianBattalion

Стоит добавить, что Горьковский - село в Грайворонском районе Белгородской области, расположенное вблизи границы с Украиной. По последним данным, в населенном пункте проживало до 450 человек.

скриншот google.com/maps

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.