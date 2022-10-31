Приостановка РФ действия зерновой сделки и очередной обмен пленными: новости за выходные

Россия заявила о выходе из зерновой сделки

В субботу, 29 октября, власти России решили выйти из зерновой сделки, благодаря которой Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море.

Первыми о выходе России из зернового соглашения заявили в Минобороны РФ и объяснили такой поступок якобы "атакой Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА", из-за которой, по словам оккупантов, был поврежден морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - указано в сообщении российского оборонного ведомства. Также эту информацию подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

Украина подтвердила освобождение из российского плена более 50 человек

В субботу, 29 октября, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 52 украинцев.

Украина освободила из вражеского плена 12 бойцов Нацгвардии, включая двух "азовцев", 18 военнослужащих ВМС, 8 пограничников, 9 тероборонцев, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских. Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя, а также военные, которые были взяты в плен в Чернобыльской зоне.

Атака" БПЛА в Крыму: оккупанты назвали целью объекты Черноморского флота

Утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота.

Начиная с 4.30 утра 29 октября, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе "отражали атаки беспилотников", "все БПЛА были сбиты". По неподтвержденным данным, один из взорвавшихся кораблей в Севастопольской бухте – это "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр". Также сообщалось, что в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль.

Зеленский назвал первый шаг для переговоров с РФ

По мнению президента Украины, первым шагом к мирным переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск с территории Украины.

Президент подчеркнул, что Украина не готова говорить сегодня с Путиным и вообще с таким режимом и подходом неуважения к суверенитету и свободе. Так, неуважение проявляется как минимум в том, что российские военные находятся на территории нашего государства и убивают здесь.

При этом Зеленский добавил, что дальнейший разговор будет зависеть и от того, как россияне покинут нашу страну. Так, если оккупанты выйдут после того, как их оттеснят наши защитники - это один формат диалога. А если захватчики сами покинут наши земли - будет более мягкий переход от войны к дипломатии.

В Украине отобрали пилотов, готовых осваивать западные истребители

В Украине отобрали группу пилотов, которые готовы проходить обучение на западных истребителях, если партнеры примут решение об их поставках. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"К сожалению, авиация, которая сегодня у нас есть, - это МиГи и Су-шки еще советских образцов, крайний мы получили на вооружение 1991 году. Они не отвечают тем военным угрозам, когда страна-оккупант обстреливает нас мощными крылатыми ракетами. Поэтому вопрос истребителей западного образца F15 и F16 - это очень актуальный вопрос, который должен подниматься", - отметил он.

По его словам, украинская дипломатия работает над поставками западных самолетов.

РФ покупает через третьи страны холодильники и разбирает на детали для армии

Официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин, обнаруживаемых в российской военной технике, как танки, после ее вторжения в Украину. Потому внезапный и неожиданный всплеск европейского экспорта вызывает у официальных лиц опасения.

В 2022 году Армения импортировала из Европейского Союза больше стиральных машин, чем за последние два года вместе. В августе Казахстан импортировал европейских холодильников на сумму 21,4 млн долларов, что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Между тем, данные правительства Казахстана показывают резкое увеличение поставок холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию.

Порывы ветра и небольшой дождь: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 31 октября, в Украине местами ожидается небольшой дождь. Также украинцев предупредили о возможных порывах ветра.

По данным синоптиков, сегодня на большинстве территории Украины без осадков. Но днем в Донецкой и Луганской областях прогнозируется небольшой дождь. Ночью возможны осадки на всей Левобережной Украине. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем +4 +9 градусов, а днем +8 +13 градусов. В Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях днем до +14 +19 градусов. В столице и Киевской области будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.