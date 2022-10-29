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ВСУ остановили продвижение вражеской разведки на Сиверском направлении: подробности

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Суббота 29 октября 2022 10:04
ВСУ остановили продвижение вражеской разведки на Сиверском направлении: подробности Фото: ВСУ остановили продвижение вражеской разведки на Сиверском направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники остановили продвижение разведки российских оккупантов на Сиверском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, в ГПСУ рассказали, что вчера днем противник пытался разведать подходы к украинским позициям с помощью беспилотника. Однако украинским военным удалось ликвидировать вражеский БПЛА.

Кроме того, к наблюдательным постам пытались подойти 2 группы наземной разведки оккупантов, которые также были остановлены.

Напомним, в районе Майорска в Донецкой области ВСУ уничтожили около 300 россиян, которые готовились к нападению.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже более 70 тысяч свои солдат. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали полтысячи оккупантов.

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