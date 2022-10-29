ВСУ остановили продвижение вражеской разведки на Сиверском направлении: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Так, в ГПСУ рассказали, что вчера днем противник пытался разведать подходы к украинским позициям с помощью беспилотника. Однако украинским военным удалось ликвидировать вражеский БПЛА.

Кроме того, к наблюдательным постам пытались подойти 2 группы наземной разведки оккупантов, которые также были остановлены.