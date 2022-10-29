Зеленский назвал первый шаг для переговоров с РФ
Первым шагом к мирным переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск с нашей территории.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.
"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой президент Путин или что это. Путин сегодня - это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом Путин, который идет агрессивными шагами по уничтожению нации", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина не готова говорить сегодня с Путиным и вообще с таким режимом и подходом неуважения к суверенитету и свободе. Так, неуважение проявляется как минимум в том, что российские военные находятся на территории нашего государства и убивают здесь.
"Итак, первый должен быть шаг - выйти из наших территорий", - отметил он.
При этом Зеленский добавил, что дальнейший разговор будет зависеть и от того, как россияне покинут нашу страну. Так, если оккупанты выйдут после того, как их оттеснят наши защитники - это один формат диалога. А если захватчики сами покинут наши земли - будет более мягкий переход от войны к дипломатии.
"Здесь зависит от военно-политического руководства РФ, что они выбирают. При чем они это выбирают не для нас. Они выбирают формат диалога для своего общества, сколько лет после войны оно будет изолировано от мира - 10-20 или 100 лет. Когда у тебя руки в крови - никто не хочет давать тебе руку, а отмыться очень сложно", - отметил президент.
Ранее Зеленский сообщал, что Россия склоняет Украину к переговорам, но выдвигает свои захватнические условия.
Также отметим, что после обвинений министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно якобы намерений Украины создать некую "грязную бомбу" руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что, несмотря на постоянные запугивания, РФ уже никто не боится, а вот сами россияне - "слабые трусы", которые хотят переговоров с Украиной, потому что это единственный способ "остановить свой крах".
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