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Украинские авиаторы уничтожили два самолета, вертолет и БПЛА оккупантов

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Украина, Суббота 29 октября 2022 09:49
Украинские авиаторы уничтожили два самолета, вертолет и БПЛА оккупантов Фото: ВСУ уничтожили два самолета, вертолет и БПЛА оккупантов (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки украинские военные нанесли 24 удара по позициям и местам дислокации российских оккупантов. Удалось уничтожить два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на разных направлениях украинские подразделения ПВО сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.

К тому же, как добавляют военные, ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Как сообщалось, в селе Червонопоповка Луганской области ВСУ уничтожили 20 оккупантов. Еще 30 российских солдат получили ранения.

При этом за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 70 250 своих солдат.

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