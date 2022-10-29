ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина подтвердила освобождение из российского плена более 50 защитников

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 15:26
Украина подтвердила освобождение из российского плена более 50 защитников Фото: Украина подтвердила освобождение из российского плена более 50 защитников (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 29 октября, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 52 украинских воина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, Украина освободила из вражеского плена 12 бойцов Нацгвардии, включая двух "азовцев", 18 военнослужащих ВМС, 8 пограничников, 9 тероборонцев, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, спасавшие жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали", и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный", - детализировал руководитель ОП.

Также он добавил, что домой возвращаются военные, которые были взяты в плен в Чернобыльской зоне.

Напомним, сегодня, 29 октября, так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 50 на 50.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Офис президента Обмен пленными Война России против Украины
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год