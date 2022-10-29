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В Украине отобрали пилотов, готовых осваивать западные истребители

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Киев, Суббота 29 октября 2022 16:40
В Украине отобрали пилотов, готовых осваивать западные истребители Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Юлия Бойко

В Украине отобрали группу пилотов, которые готовы проходить обучение на западных истребителях, если партнеры примут решение об их поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.

"К сожалению, авиация, которая сегодня у нас есть, - это МиГи и Су-шки еще советских образцов, крайний мы получили на вооружение 1991 году. Они не отвечают тем военным угрозам, когда страна-оккупант обстреливает нас мощными крылатыми ракетами. Поэтому вопрос истребителей западного образца F15 и F16 - это очень актуальный вопрос, который должен подниматься", - отметил он.

По его словам, украинская дипломатия работает над поставками западных самолетов.

"Уже командующим Воздушными силами определена группа, это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться", - добавил Игнат.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявлял, что решение о поставках западных истребителей является политическим, и партнеры еще не готовы его принять.

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