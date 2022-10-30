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Беспилотники Bayraktar получат ракеты для борьбы с дронами-камикадзе

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Анкара, Воскресенье 30 октября 2022 15:30
Беспилотники Bayraktar получат ракеты для борьбы с дронами-камикадзе Фото: беспилотники Bayraktar получат ракеты для уничтожения дронов-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Турецкая компания Baykar намерена в ближайшем будущем оснастить беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Галук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Вскоре у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты "воздух – воздух"; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания", – отметил Байрактар.

Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на своих беспилотниках.

"Это проверенные боеприпасы, которые могут изменить правила игры в небе", - подчеркнул генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

ВСУ для перехвата дронов-камикадзе используют истребители, но применение беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением. По словам Байрактара, иранские дроны – медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями для турецких ракет и БПЛА.

Ранее мы писали, что Польша приступила к оснащению своей армии беспилотниками Bayraktar TB2. Сегодня страна приняла на вооружение шесть первых экземпляров.

Также сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

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