Беспилотники Bayraktar получат ракеты для борьбы с дронами-камикадзе
Турецкая компания Baykar намерена в ближайшем будущем оснастить беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе.
Об этом заявил генеральный директор Baykar Галук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.
"Вскоре у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты "воздух – воздух"; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания", – отметил Байрактар.
Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на своих беспилотниках.
"Это проверенные боеприпасы, которые могут изменить правила игры в небе", - подчеркнул генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.
ВСУ для перехвата дронов-камикадзе используют истребители, но применение беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением. По словам Байрактара, иранские дроны – медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями для турецких ракет и БПЛА.
Ранее мы писали, что Польша приступила к оснащению своей армии беспилотниками Bayraktar TB2. Сегодня страна приняла на вооружение шесть первых экземпляров.
Также сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.