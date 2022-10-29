РФ покупает через третьи страны стиралки и холодильники и разбирает на детали для армии, - СМИ

Официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин, обнаруживаемых в российской военной технике, как танки, после ее вторжения в Украину. Потому внезапный и неожиданный всплеск европейского экспорта вызывает у официальных лиц опасения.

По данным, собранным Bloomberg из базы данных Евростата ЕС, за первые восемь месяцев года Армения импортировала из Европейского Союза больше стиральных машин, чем за последние два года вместе. В августе Казахстан импортировал европейских холодильников на сумму 21,4 млн долларов, что более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Между тем, данные правительства Казахстана показывают резкое увеличение поставок холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию.

Некоторая торговля через евразийские государства в Россию может быть авантюристической, что компенсирует нехватку импорта из других стран или российскими компаниями, чтобы разобрать бытовую технику и использовать компоненты и полупроводники в гражданском производстве. Но европейские официальные лица, знакомые с цифрами, говорят, что они озабочены тем, что, по крайней мере, некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях и внимательно отслеживают рост экспорта в страны на периферии России.

Официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин, обнаруживаемых в российской военной технике, как танки, после ее вторжения в Украину. Люди, знакомые с оценками, говорят, что вполне возможно, что компоненты и микросхемы других бытовых товаров также использовались в военных целях, пусть и преимущественно относительно низкопробного оборудования.

Однако, по данным правительства Казахстана, российский спрос на электрические молокоотсосы из Казахстана увеличился более чем в два раза за первые восемь месяцев по сравнению с 2021 годом. В 2022 году страна также поставила в Россию стиральных машин на сумму 7,5 млн долларов - по сравнению с почти нулевым показателем в предыдущие два года. Экспорт холодильников в Россию вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом.

"Даже очень сложные российские системы вооружений часто строятся с использованием рядовых микроэлектронных компонентов, которые можно найти в ряде коммерческих товаров", – заявил директор по открытым источникам разведывательных и аналитических исследований в Королевском институте объединенных вооружений Джеймс Бирн.

Случаи, когда россияне угоняли стиральные машинки, холодильники и другую бытовую технику, были зафиксированы неоднократно. В социальных сетях было опубликовано много видеозаписей, на которых можно было увидеть угнанную технику, которую оккупанты планировали вывезти в РФ.