Буданов о наступлении на Крым: это произойдет в следующем году

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал наступление ВСУ на оккупированный Крым. По его словам, это произойдет уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова в интервью изданию The Drive .

На вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется на то, чтобы вернуть полуостров, Буданов сказал: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

При этом глава украинской разведки отказался называть конкретный период наступления.

"Я воздержусь от этого, извините", - ответил он на вопрос, когда именно это может произойти.