Буданов о наступлении на Крым: это произойдет в следующем году
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал наступление ВСУ на оккупированный Крым. По его словам, это произойдет уже в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова в интервью изданию The Drive.
На вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется на то, чтобы вернуть полуостров, Буданов сказал: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".
При этом глава украинской разведки отказался называть конкретный период наступления.
"Я воздержусь от этого, извините", - ответил он на вопрос, когда именно это может произойти.
Напомним, по прогнозам Буданова, операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.
Он подчеркнул, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. По предварительным оценкам, группировка российских войск на южном направлении насчитывает около 40 тысяч человек.
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