В Крыму заявили об очередной "атаке" БПЛА: что известно

Утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты", - написал он.

По его словам, якобы "в городе никакие объекты не поражены", а "ситуация под контролем" и "все оперативные службы наготове".

Как пишет Telegram-канал Mash, рейд через бухту временно закрыт для паромов и катеров.