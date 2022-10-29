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В Крыму заявили об очередной "атаке" БПЛА: что известно

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Крым, Суббота 29 октября 2022 08:49
В Крыму заявили об очередной "атаке" БПЛА: что известно Фото: в Крыму заявили об очередной "атаке" БПЛА (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты", - написал он.

По его словам, якобы "в городе никакие объекты не поражены", а "ситуация под контролем" и "все оперативные службы наготове".

Как пишет Telegram-канал Mash, рейд через бухту временно закрыт для паромов и катеров.

Как сообщалось, ранее в Крыму также заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы вспыхнул один из находившихся в нерабочем состоянии трансформаторов.

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