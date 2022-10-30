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Порывы ветра и небольшой дождь: прогноз погоды на завтра

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Украина, Воскресенье 30 октября 2022 15:08
Порывы ветра и небольшой дождь: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра ожидается небольшой дождь и ветер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 31 октября, в Украине местами ожидается небольшой дождь. Также украинцев предупредили о возможных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра на большинстве территории Украины без осадков. Но днем в Донецкой и Луганской областях прогнозируется небольшой дождь. Ночью возможны осадки на всей Левобережной Украине.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем +4 +9 градусов, а днем +8 +13 градусов. В Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях днем до +14 +19 градусов.

В северо-восточной части страны ночью столбики термометров покажут +1 +6 градусов, а днем +5 +10 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура ожидается в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики дал прогноз на зиму, заявив, что она может быть теплее предыдущей.

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