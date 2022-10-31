Призупинення РФ дії зернової угоди та черговий обмін полоненими: новини за вихідні

Росія заявила про вихід із зернової угоди

У суботу, 29 жовтня, влада Росії вирішила вийти із зернової угоди, завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.

Першими про вихід Росії із зернової угоди заявили в Міноборони РФ і пояснили такий вчинок нібито "атакою України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА", через яку, за словами окупантів, було пошкоджено морського тральщика "Іван Голубець", а також загородження бономерів. у бухті Південна.

"Російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - зазначено у повідомленні російського оборонного відомства. Також цю інформацію підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Росії.

Україна підтвердила визволення з російського полону понад 50 осіб

У суботу, 29 жовтня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 52 українці.

Україна звільнила з ворожого полону 12 бійців Нацгвардії, включаючи двох "азовців", 18 військовослужбовців ВМС, 8 прикордонників, 9 тероборонців, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Додому повертаються захисники "Азовсталі", захисники Маріуполя, а також військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

Атака БПЛА в Криму: окупанти назвали метою об'єкти Чорноморського флоту

Вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту.

Починаючи з 4.30 ранку 29 жовтня, протягом кількох годин різні системи ППО в Севастополі "відбивали атаки безпілотників", "всі БПЛА були збиті". За непідтвердженими даними, один із кораблів, що вибухнули в Севастопольській бухті - це "Адмірал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр". Також повідомлялося, що в Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель.

Зеленський назвав перший крок для переговорів із РФ

На думку президента України, першим кроком до мирних переговорів України та Росії має бути вихід окупаційних військ із території України.

Президент наголосив, що Україна не готова говорити сьогодні з Путіним і взагалі з таким режимом та підходом неповаги до суверенітету та свободи. Так, неповага проявляється як мінімум у тому, що російські військові перебувають на території нашої держави та вбивають тут.

При цьому Зеленський додав, що подальша розмова залежатиме і від того, як росіяни покинуть нашу країну. Тож якщо окупанти вийдуть після того, як їх відтіснять наші захисники - це один формат діалогу. А якщо загарбники самі покинуть наші землі – буде м'якіший перехід від війни до дипломатії.

В Україні відібрали пілотів, які готові освоювати західні винищувачі

В Україні відібрали групу пілотів, які готові проходити навчання на західних винищувачах , якщо партнери ухвалять рішення щодо їх постачання. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"На жаль, авіація, яка сьогодні у нас є, - це МіГі та Су-шкі ще радянських зразків, крайній ми отримали на озброєння 1991 року. Вони не відповідають тим військовим загрозам, коли країна-окупант обстрілює нас потужними крилатими ракетами. Тому питання винищувачів західного зразка F15 та F16 - це дуже актуальне питання, яке має порушуватися", - зазначив він.

За його словами, українська дипломатія працює над постачанням західних літаків.

РФ купує через треті країни холодильники та розбирає на деталі для армії

Офіційні особи в Європі вже публічно заявили, що бачили частини холодильників і пральних машин, які виявляють у російській військовій техніці, як танки після її вторгнення в Україну. Тому раптовий та несподіваний сплеск європейського експорту викликає у офіційних осіб побоювання.

2022 року Вірменія імпортувала з Європейського Союзу більше пральних машин, ніж за останні два роки разом. У серпні Казахстан імпортував європейських холодильників на суму 21,4 млн доларів, що більш ніж утричі перевищує суму за аналогічний період минулого року. Тим часом дані уряду Казахстану показують різке збільшення постачання холодильників, пральних машин і електричних молоковідсмоктувачів до Росії.

Пориви вітру та невеликий дощ: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні місцями очікується невеликий дощ. Також українців попередили про можливі пориви вітру.

За даними синоптиків, на більшості території України без опадів. Але вдень у Донецькій та Луганській областях прогнозується невеликий дощ. Вночі можливі опади по всій Лівобережній Україні. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі в середньому +4...+9 градусів, а вдень +8...+13 градусів. В Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях удень до +14...+19 градусів. У столиці та Київській області буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.