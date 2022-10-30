Зеленский провел заседание Ставки: обсудили возможные будущие действия России

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили возможные будущие действия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора", - говорится в заявлении президента, которое приводит его пресс-служба.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Ставки:

подробно остановились на вопросе обеспечения украинской армии боеприпасами и ремонта военной техники;

подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги.

"Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", - отметил Зеленский.