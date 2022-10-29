В разведке назвали благоприятный момент для нового прорыва РФ с Беларуси

В случае потери оккупированного Херсона, Россия может предпринять попытку прорыва со стороны Беларуси. Пока такой угрозы нет.

"Ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Эта боеспособная группировка в Херсоне после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу. Поэтому мы должны быть осторожны. насчет этого", - сказал он.

В то же время, по данным Буданова, пока подобной угрозы нет.

"Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там лишь около 4300 военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство - около 80% группировки - это мобилизованный персонал. Подытоживая вышесказанное, могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет", - констатировал главный украинский разведчик.