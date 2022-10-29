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В разведке назвали благоприятный момент для нового прорыва РФ с Беларуси

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Украина, Суббота 29 октября 2022 14:41
В разведке назвали благоприятный момент для нового прорыва РФ с Беларуси Фото: Буданов рассказал, когда РФ может попробовать снова прорваться с Беларуси (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В случае потери оккупированного Херсона, Россия может предпринять попытку прорыва со стороны Беларуси. Пока такой угрозы нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова изданию The Drive.

"Ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Эта боеспособная группировка в Херсоне после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу. Поэтому мы должны быть осторожны. насчет этого", - сказал он.

В то же время, по данным Буданова, пока подобной угрозы нет.

"Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там лишь около 4300 военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство - около 80% группировки - это мобилизованный персонал. Подытоживая вышесказанное, могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет", - констатировал главный украинский разведчик.

Ранее украинские военные не исключили повторное нападение оккупантов с Беларуси. Но целью в данном случае будет не Киев.

Напомним, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдатов в рамках совместного развертывания войск двух стран, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и глава белорусского режима Александр Лукашенко.

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