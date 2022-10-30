Войска РФ готовятся к отводу артиллерии с правобережья Херсонской области, - Генштаб

Российские военные готовятся к отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По имеющейся информации, освободившиеся подразделения ствольной и реактивной артиллерии могут перебросить на другие направления, на которых противник может укреплять свою линию обороны.

Ранее стало известно, что российские военные строят новые рубежи обороны на левом берегу Херсонской области и переформатируют подразделения.

Также мы писали, что россияне уже проводят эвакуацию местных жителей из левобережной части Херсонской области. Так, принудительные меры принимают к жителям Новой Каховки. К тому же оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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