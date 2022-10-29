Уже и левый берег. Оккупанты проводят эвакуацию в Новой Каховке, - Генштаб

Российские оккупанты проводят эвакуацию и на левобережной части Херсонской области. В частности, принудительные меры применяют к жителям Новой Каховки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Под предлогом подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов полагает, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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