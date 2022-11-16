Польша под ударом? Что происходит в стране и будет ли ответ НАТО

На территории Польши, вероятно, упали российские ракеты, сообщается о двух погибших. Официально информация не подтверждена, но руководство страны ведет переговоры с зарубежными коллегами и повышает боеготовность армии. Намечаются консультации на уровне НАТО.

О том, что известно о случившемся на данный момент, рассказывает РБК-Украина .

Что произошло

Во вторник, 15 ноября, две российские ракеты упали в польском селе Пшеводув недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Об этом сообщило польское Radio Zet. Со ссылкой на высокопоставленный источник в США информацию подтвердили и в Associated Press.

Власти Польши несколько часов официально не подтверждали эту информацию, но собрали экстренные заседания Комитета правительства по нацбезопасности и обороне и Совета министров, а также повысили боеготовность войск. На среду назначено заседание Совета нацбезопасности и обороны. В итоге, информацию о том, что взрыв в Пшеводуве был вызван падением ракеты, подтвердил генеральный прокурор Збигнев Зьобро. В МИД Польши подтвердили, что упавшая ракета – российского производства и вызвали для дачи объяснений посла РФ. В то же время, президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет "однозначных доказательств" того, кто именно запустил ракету.

Польский президент также провел срочные переговоры с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как отреагировали Украина и страны-члены НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина давно предупреждала: российский террор выйдет за ее границы. "Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать", – заявил Зеленский, заверив поляков в максимальной поддержке со стороны Украины.

В США заявили о том, что пока не имеют подтверждений российского ракетного удара по Польше и продолжают изучать ситуацию. "Нам известно о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты ударили по объекту на территории Польши недалеко от границы с Украиной. В настоящее время у нас нет информации, подтверждающей эти сообщения, но, опять же, мы серьезно относимся к ним и изучаем их", – сказал спикер Пентагона Пет Райдер.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил за созыв консультаций на уровне НАТО по поводу случившегося и предоставление Украине и Польше дополнительной противовоздушной обороны. О готовности оказать Польше максимальную поддержку заявили и в Эстонии.

Власти РФ отказались взять на себя ответственность за случившееся, обвинив польские СМИ в "провокации" и отрицая факт нападения на Польшу. Параллельно российская пропаганда начала продвигать тезисы о том, что на территорию Польши могли упасть украинские ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить этим теориям и напомнил о фейках, которые россияне продвигали после катастрофы Боинга МН17 в 2014 году.

Как ответит Польша и использует ли НАТО статью о коллективной обороне

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Польша активирует статью 4 Североатлантического договора и созывает экстренное собрание послов стран НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что такая встреча соберется в среду рано утром для обсуждения "трагического инцидента" в Польше.

Статья 4 предусматривает, что стран-члены НАТО могут проводить консультации, если одна из них посчитает, что ее территориальная целостность, независимость или безопасность находятся под угрозой.

В истории НАТО статья 4 активировалась несколько раз, в том числе после февральского вторжения России в Украину, с такой инициативой тогда выступили Польша и страны Балтии.

Статья 4 предусматривает лишь консультации, которые не обязательно сопровождаются дальнейшими реальными действиями членов НАТО. В то же время, ее можно рассматривать как условия для активации статьи 5 о "коллективной обороне" членов Альянса. РБК-Украина объясняло, как действует эта статья и как она применялась ранее.