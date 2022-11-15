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У Путина побоялись взять ответственность за ракетный обстрел Польши

Новина українською →
Польша, Вторник 15 ноября 2022 23:36
У Путина побоялись взять ответственность за ракетный обстрел Польши Глава минобороны РФ Сергей Шойгу (Фото: krenlin.ru)
Автор: Ростислав Шаправский

В России отказались брать ответственность за обстрел польской территории, в результате которого погибло два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ.

В ведомстве Сергея Шойгу не придумали ничего лучшего, чем назвать случившееся "провокацией польских СМИ". При этом в российском минобороны отказались признать, что их ракеты поразили территорию страны НАТО.

В РФ поспешили заверить, что не наносили ударов вблизи украинско-польской границы, а обломки, которые изображены на фотографиях в СМИ, якобы не имеют отношения к российским ракетам.

Польская сторона пока официально не комментировала этот инцидент. Тогда как в Офисе президента Украины назвали это заведомо спланированным "приветом" от России, который замаскирован под "ошибку".

Напомним, за несколько часов до сообщения о трагедии в польском Пшеводуве (Люблинское воеводство) Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины.

Большую часть ракет 15 ноября удалось сбить силами ПВО, тем не менее вражеские войска смогли поразить несколько объектов энергетики. Из-за чего многие регионы Украины остались без электроснабжения.

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