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В Германии заявили, что НАТО не будет закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше

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Среда 16 ноября 2022 14:27
В Германии заявили, что НАТО не будет закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше Фото: НАТО не будет закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия и парнеры по НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной после инцидента с падением ракеты в Польше.

Об этом заявил представитель президента Германии, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Берлине отметили, что закрытие неба над Украиной якобы создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", - добавил он.

Напомним, вчера в Польше недалеко от границы с Украиной прогремел взрыв. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберг, скорее всего, взрыв был вызван падением украинской ракеты ПВО, которая отражала российскую атаку на инфраструктуру. Несмотря на это НАТО возлагает ответственность ща инцидент на Москву.

В Офисе президента, в свою очередь, вновь призвали Европу закрыть небо над Украиной, поскольку российская агрессия создает риски для приграничных стран.

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