В Германии заявили, что НАТО не будет закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше

Германия и парнеры по НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной после инцидента с падением ракеты в Польше.

Об этом заявил представитель президента Германии, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", - добавил он.

В Берлине отметили, что закрытие неба над Украиной якобы создаст угрозу п рямой конфронтации между Россией и НАТО.

Напомним, вчера в Польше недалеко от границы с Украиной прогремел взрыв. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберг, скорее всего, взрыв был вызван падением украинской ракеты ПВО, которая отражала российскую атаку на инфраструктуру. Несмотря на это НАТО возлагает ответственность ща инцидент на Москву.

В Офисе президента, в свою очередь, вновь призвали Европу закрыть небо над Украиной, поскольку российская агрессия создает риски для приграничных стран.

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