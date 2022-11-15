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Украина предупреждала. Зеленский отреагировал на инцидент в Польше

Новина українською →
Киев, Вторник 15 ноября 2022 22:24
Украина предупреждала. Зеленский отреагировал на инцидент в Польше Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина уже несколько раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. И это произошло сегодня, когда оккупанты ударили по Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше", - подчеркнул президент.

По его словам, чем дольше россияне чувствуют безнаказанность, тем больше будет угроз для всех стран, до которых могут достать ракеты страны-агрессора.

"Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать. И я сейчас хочу сказать всем нашим польским братьям и сестрам: Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами - нет", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация о том, что россияне могли нанести ракетный удар по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

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