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Коллективная оборона. В чем суть 5 статьи НАТО и могут ли ее применить из-за инцидента в Польше

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Польша, Вторник 15 ноября 2022 22:41
Коллективная оборона. В чем суть 5 статьи НАТО и могут ли ее применить из-за инцидента в Польше Флаг Североатлантического альянса (фото: Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех членов Альянса. Но решение о применении этой статьи принимается после консультаций между участниками НАТО.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Так называемый принцип "коллективной обороны" является основой существования НАТО как такового. Предполагается, что участник Альянса, который подвергся вооруженному нападению, может рассчитывать на помощь со стороны всех остальных. Эта помощь может носить любой характер, не обязательно военный. Каждый член НАТО самостоятельно решает, какую именно помощь оказать своему союзнику.

Что может считаться "вооруженным нападением", в Североатлантическом договоре прямо не прописано. Но в документах ООН содержится широкий перечень признаков агрессии – в частности, "применение любого оружия государством против территории другого государства". Также говорится о том, что "никакие соображения любого характера" не могут служить оправданием такой агрессии.

Впервые НАТО активировало статью 5 после террористических актов США 11 сентября 2001 года. Принятые меры включали более активный обмен разведывательными данными, помощь США в патрулировании их воздушного пространства и т.д. НАТО также укрепляло свою коллективную оборону после первой волны российской агрессии против Украины в 2014 году и после масштабного вторжения в феврале этого года. В частности, речь шла об увеличении численности Сил реагирования НАТО.

Станет ли инцидент в Польше поводом для активации статьи 5, пока неизвестно. Очевидно, при принятии такого решения участники Альянса будут руководствоваться в том числе политическими соображениями, а также учитывать, насколько такой удар был преднамеренным. При этом страны Балтии уже заявили, что готовы оказать всяческую помощь Польше, появились предложения о закрытии неба над Украиной, хотя бы над ее западной частью.

Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация о том, что россияне могли нанести ракетный удар по селу Пшеводув, которое находится на границе с Украиной. В результате этого погибли люди. В Пентагоне заявили, что пока что изучают ситуацию и не хотят "вдаваться в гипотезы" о дальнейших действиях НАТО.
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