Кулеба опроверг российские фейки после инцидента в Польше

После взрывов в Польше около села Пшеводув в России стали продвигать неправдивую информацию о том, что причиной якобы была украинская ракета ПВО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить фейкам страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в Twitter.

"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинской ПВО. Это неправда. Никто не должен вестись на российскую пропаганду или усиливать ее сообщения", - говорится в публикации. Также Кулеба отметил, что мировое сообщество должно было "выучить такой урок давно" - после сбития пассажирского лайнера "Боинг 777" авиарейса MH17 летом 201 года. Фото: twitter.com/DmytroKuleba