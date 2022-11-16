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Кулеба опроверг российские фейки после инцидента в Польше

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Среда 16 ноября 2022 00:05
Кулеба опроверг российские фейки после инцидента в Польше Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украині (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

После взрывов в Польше около села Пшеводув в России стали продвигать неправдивую информацию о том, что причиной якобы была украинская ракета ПВО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить фейкам страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в Twitter.

"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинской ПВО. Это неправда. Никто не должен вестись на российскую пропаганду или усиливать ее сообщения", - говорится в публикации.

Также Кулеба отметил, что мировое сообщество должно было "выучить такой урок давно" - после сбития пассажирского лайнера "Боинг 777" авиарейса MH17 летом 201 года.

Кулеба опроверг российские фейки после инцидента в Польше

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Напомним, что в Минобороны РФ отказались брать ответственность за обстрел польской территории, в результате которого погибло два человека.

При этом, как сообщалось ранее, в Офисе президента Украины назвали это заведомо спланированным "приветом" от России, который замаскирован под "ошибку".

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