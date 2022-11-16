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Признаков умышленного нападения на Польшу нет, ракета могла принадлежать украинской ПВО, - Дуда

Новина українською →
Польша, Среда 16 ноября 2022 13:16
Признаков умышленного нападения на Польшу нет, ракета могла принадлежать украинской ПВО, - Дуда Фото: президент Польшу Анжей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Salon 24.

"Мы имели дело со столкновением, вызванным российской стороной. И она сама виновата в произошедшем. Мы знаем, что в 6 км от украинской границы произошел взрыв, два человека погибли. Мы провели встречи с премьер-министром по безопасности Польши и приняли конкретные меры. Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу", - заявил Дуда.

По его словам, скорее всего на территорию Польши упала ракета С-300 российского производства. Однако пока нет доказательств того, что ее выпустили россияне.

"Есть большая вероятность, что это была ракета противовоздушной обороны Украины", - добавил Дуда.

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