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Дуда позвонил Байдену и Зеленскому после возможного удара России по Польше

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Варшава, Среда 16 ноября 2022 00:01
Дуда позвонил Байдену и Зеленскому после возможного удара России по Польше Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 15 ноября, вечером президент Польши Анджей Дуда проводит отдельные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter.

"Продолжается срочный телефонный разговор между президентами Анджеем Дудой и Джо Байденом", - сказано в сообщении канцелярии.

При этом ключевые темы их обсуждений пока остаются неизвестными.

Позже в ведомстве уточнили, что разговор Дуды с американским лидером завершился и он позвонил Зеленскому.

Также в канцелярии добавили, что до этого глава польского государства проводил переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Говорил с президентом Дудой о взрыве в Польше. Я выразил свои соболезнования по поводу гибели людей. НАТО следит за ситуацией, а союзники внимательно консультируются. Важно, чтобы все факты были установлены", - написал Столтенберг в Twitter по итогам разговора.

Обновлено 00:40

Зеленский раскрыл первые детали телефонного разговора с Дудой.

"Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что две российских ракеты ударили по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы Украины.

После этого Польша приняла решение повысить боеготовность некоторых воинских частей.

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