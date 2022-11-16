Дуда позвонил Байдену и Зеленскому после возможного удара России по Польше
Во вторник, 15 ноября, вечером президент Польши Анджей Дуда проводит отдельные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter.
"Продолжается срочный телефонный разговор между президентами Анджеем Дудой и Джо Байденом", - сказано в сообщении канцелярии.
При этом ключевые темы их обсуждений пока остаются неизвестными.
Позже в ведомстве уточнили, что разговор Дуды с американским лидером завершился и он позвонил Зеленскому.
Также в канцелярии добавили, что до этого глава польского государства проводил переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Говорил с президентом Дудой о взрыве в Польше. Я выразил свои соболезнования по поводу гибели людей. НАТО следит за ситуацией, а союзники внимательно консультируются. Важно, чтобы все факты были установлены", - написал Столтенберг в Twitter по итогам разговора.
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Зеленский раскрыл первые детали телефонного разговора с Дудой.
"Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста", - написал он в Twitter.
Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что две российских ракеты ударили по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы Украины.
После этого Польша приняла решение повысить боеготовность некоторых воинских частей.
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