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Байден после экстренной встречи по взрывам в Польше: Намерен убедиться, что мы выясним причину

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Среда 16 ноября 2022 05:18
Байден после экстренной встречи по взрывам в Польше: Намерен убедиться, что мы выясним причину Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и "Большой семерки" взрыв на территории Польши в селе Пшеводув вследствие возможной ракетной атаки России. Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского лидера.

На экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши недалеко от границы с Украиной Байден отметил "приверженность Соединенных Штатов поддержке польского расследования".

"Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло", - сказал американский президент.

После этого мировые лидеры намерены коллективно определить "наш следующий шаг по мере расследования".

"Среди людей за столом было полное единодушие", - подчеркнул Байден.

Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США.

Ранее сообщалось, что на фоне возможного удара РФ по Польше 15 ноября президент США Байден экстренно собрал лидеров G7 и Евросоюза.

Напомним, что в коммюнике МИД Польши было оглашено официальное подтверждение - взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты.

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости провести полное расследование, и подчеркнул, что НАТО находится в режиме повышенной готовности.

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