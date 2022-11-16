Байден после экстренной встречи по взрывам в Польше: Намерен убедиться, что мы выясним причину

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и "Большой семерки" взрыв на территории Польши в селе Пшеводув вследствие возможной ракетной атаки России. Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского лидера.

На экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши недалеко от границы с Украиной Байден отметил "приверженность Соединенных Штатов поддержке польского расследования".

"Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло", - сказал американский президент.

После этого мировые лидеры намерены коллективно определить "наш следующий шаг по мере расследования".

"Среди людей за столом было полное единодушие", - подчеркнул Байден.

Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США.