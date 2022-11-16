Польша активировала 4 статтю НАТО. Соберутся послы Альянса, - Reuters

Послы стран НАТО проведут встречу в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 Североатлантического альянса, после взрывов около села Пшеводув в Люблинском воеводстве около границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.