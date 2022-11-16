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Украина просит доступ к месту взрыва в Польше и выступает за дальнейшее расследование

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Среда 16 ноября 2022 14:32
Украина просит доступ к месту взрыва в Польше и выступает за дальнейшее расследование Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО. Страна также требует доступа к месту инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО по результатам проведения Ставки верховного главнокомандующего.

Украина выступает за совместное с партнерами дальнейшее детальное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и готова передать партнерам доказательства российского следа.

"Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в нем.

Украина остается полностью открытой для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных.

"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, по всей видимости, ракеты были российскими.

Президент Польши Анжей Дуда отметил, что могла упасть ракета украинского ПВО. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Тем временем Воздушные силы Украины готовы содействовать расследованию инцидента с падением ракеты в Польше.

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СНБО Польша Алексей Данилов
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