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Воздушные силы Украины будут способствовать расследованию падения ракеты в Польше, - Игнат

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Среда 16 ноября 2022 13:47
Воздушные силы Украины будут способствовать расследованию падения ракеты в Польше, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушны силы Украины готовы максимально способствовать расследованию инцидента с падением ракет в Польше 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире "24 канала".

"Идет соответствующее расследование. Воздушные силы будут способствовать максимально, будут и специалисты привлечены, если нужно, и предоставим определенные материалы", - отметил он.

Игнат напомнил, что это не первый инцидент с российскими ракетами, недавно в Молдове упал снаряд, которым РФ пыталась атаковать Украину.

"Российские ракеты, атаковавшие Украину, летели через воздушное пространство суверенной республики Молдова, были сбиты нашей ПВО, перелетев украинскую границу с Молдовой и упали на молдавской территории", - добавил он.

Игнат подчеркнул, что на месте инцидента работают соответствующие комиссии и группы, которые будут идентифицировать и определять тип ракеты.

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

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