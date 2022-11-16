Воздушные силы Украины будут способствовать расследованию падения ракеты в Польше, - Игнат

Воздушны силы Украины готовы максимально способствовать расследованию инцидента с падением ракет в Польше 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире " 24 канала ".

"Идет соответствующее расследование. Воздушные силы будут способствовать максимально, будут и специалисты привлечены, если нужно, и предоставим определенные материалы", - отметил он.

Игнат напомнил, что это не первый инцидент с российскими ракетами, недавно в Молдове упал снаряд, которым РФ пыталась атаковать Украину.

"Российские ракеты, атаковавшие Украину, летели через воздушное пространство суверенной республики Молдова, были сбиты нашей ПВО, перелетев украинскую границу с Молдовой и упали на молдавской территории", - добавил он.

Игнат подчеркнул, что на месте инцидента работают соответствующие комиссии и группы, которые будут идентифицировать и определять тип ракеты.