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В Латвии предлагают закрыть небо над Украиной после удара РФ по территории Польши

Новина українською →
Латвия, Вторник 15 ноября 2022 22:22
В Латвии предлагают закрыть небо над Украиной после удара РФ по территории Польши Фото: министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс возмущен сегодняшним ракетным ударом РФ по территории Польши. Единственным верным решением считает закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министр обороны Латвии Артиса Пабрикса.

"Моя первая реакция после того, как россияне ударили по территории Польши - четвертая статья, так же, как и противовоздушная оборона украинского воздуха", - написал Пабрикс.

Позже министр добавил, что в ответ на удар России Североатлантический альянс мог бы инициировать соглашение, согласно которому Польше и Украине предоставляли бы "дополнительную противовоздушную оборону".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 15 ноября, россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше . В результате атаки есть погибшие.

Также раньше мы писали, что сегодня днем, около 14:30, российские войска ударили по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

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