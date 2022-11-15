В Латвии предлагают закрыть небо над Украиной после удара РФ по территории Польши
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс возмущен сегодняшним ракетным ударом РФ по территории Польши. Единственным верным решением считает закрыть небо над Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министр обороны Латвии Артиса Пабрикса.
"Моя первая реакция после того, как россияне ударили по территории Польши - четвертая статья, так же, как и противовоздушная оборона украинского воздуха", - написал Пабрикс.
Позже министр добавил, что в ответ на удар России Североатлантический альянс мог бы инициировать соглашение, согласно которому Польше и Украине предоставляли бы "дополнительную противовоздушную оборону".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 15 ноября, россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше . В результате атаки есть погибшие.
Также раньше мы писали, что сегодня днем, около 14:30, российские войска ударили по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.
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