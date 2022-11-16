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В Китае отреагировали на падение ракет в Польше: нужно не допустить эскалации

Новина українською →
Пекин, Среда 16 ноября 2022 12:07
В Китае отреагировали на падение ракет в Польше: нужно не допустить эскалации Фото: в Китае отреагировали на падение ракет в Польше (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай прокомментировал падение ракет на территории Польши. Пекин призывает не допустить эскалации ситуации.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представительница МИД заявила, что все стороны должны "сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и не допускать эскалации ситуации".

При этом она добавила, что позиция Китая в отношении Украины остается неизменной. Мао Нин призвала к переговорам.

"Позиция Китая по украинскому вопросу была последовательной и ясной. Крайне важно вести диалоги и переговоры для мирного разрешения кризиса", - заявила спикер.

Напомним, что вчера в Польше вблизи границы с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

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