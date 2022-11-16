ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Литвы выступил за размещение ПВО на границе Польши и Украины

Новина українською →
Вильнюс, Среда 16 ноября 2022 11:29
Президент Литвы выступил за размещение ПВО на границе Польши и Украины Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Литва выступает за размещение систем и средств противовоздушной обороны на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.

"Литва будет активно участвовать в дискуссии, говоря прежде всего о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и глядя в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", - сказал лидер.

Литовский президент подчеркнул, что его страна полностью солидарна с Польшей. При этом он добавил, что общался с польским президентом Анджеем Дудой. Науседа заявил о намерении Польши инициировать консультации по 4 статье НАТО.

"Мы готовы помочь всеми возможными способами, если потребуется. Президент Польши передал мне информацию о том, что произошло минувшей ночью, о переговорах с лидерами других стран. И сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО", - добавил Науседа. .

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Польша ракетный удар НАТО ПВО
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму