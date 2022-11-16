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Эрдоган отрицает причастность России к падению ракет в Польше

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Бали, Среда 16 ноября 2022 09:05
Эрдоган отрицает причастность России к падению ракет в Польше Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия может быть не причастна к падению ракет в Польше.

Об этом он заявил на саммите G20 на Бали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Эрдогана, причиной инцидента могла стать техническая ошибка. Он призвал мировых лидеров на саммите G20 не спешить с обвинениями России.

"Я встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Складывается общее впечатление, что эта ракета не российского производства, и это заявление открывает путь к определенным фактам, поэтому не стоит настаивать на том, что эта ракета была запущена из России. Это будет провокацией", - сказал он.

Президент Турции также заявил о необходимости установить диалог.

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, предположительно, ракеты были российскими.

При этом президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.

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Польша Турция Российская Федерация ракетный удар Реджеп Тайип Эрдоган
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