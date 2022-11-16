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В США предполагают, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО, - СМИ

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Вашингтон, Среда 16 ноября 2022 08:41
В США предполагают, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО, - СМИ Фото: в США считают, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американские чиновники предполагают, что предварительно в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны, пытавшаяся сбить российскую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Три официальных лица США заявили, предварительные оценки свидетельствуют о том, что ракета была выпущена украинскими силами по российской ракете во время сокрушительного залпа по электрической инфраструктуре Украины во вторник", - пишет издание, ссылаясь на неназванных чиновников.

Отмечено, что должностные лица говорили на условиях анонимности, "поскольку не имели права обсуждать этот вопрос публично".

При этом отмечено, что эта информация противоречит другому анонимному комментарию из США о том, что ракеты РФ 15 ноября пересекли польскую границу.

Напомним, во вторник 15 ноября по территории Польши был нанесен ракетный удар, в результате атаки были погибшие. Впоследствии в польском МИДе подтвердили, что ракета была российской и вызвали посла РФ с требованиями предоставить объяснения.

При этом в США официально пока не спешат с подобными выводами. В частности, президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России и призвал дождаться полного результата расследования.

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Польша ПВО ракетный удар
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