Украинский ИИ назвали "Сяйво": когда откроют тестирование для всех
Более 136 тысяч украинцев присоединились к голосованию по названию национальной LLM и выбрали победителя - "Сяйво".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минцифры и сообщение заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль.
"Сяйво - первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифра вместе с Киевстар. Сяйво будет работать в госсервисах, бизнесе, образовании и обороне, будет помогать быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов", - говорится в заявлении Минцифры.
Отмечается, что в финал вышли 10 названий - главным условием отбора была уникальность, оригинальность идеи без плагиата и нарушений чужих прав. "Сяйво" набрало больше всего голосов - 22 538.
Коваль рассказала, что открытое бета-тестирование планируется уже на конец весны.
Что предшествовало
Недавно в Минцифры рассказали, что украинская команда вместе с "Киевстар" работает над созданием собственной большой языковой модели - системы ИИ, которая станет основой для будущих цифровых сервисов.
Отмечается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.
Что известно о LLM
Напомним, в январе 2026 года сообщалось, что Украина запускает ИИ, который понимает украинский язык и наши культурные особенности. Миссия страны - войти в топ-3 мира по развитию ИИ.
Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству. Также сообщалось, что для ее тренировки была выбрана модель Gemma от Google.
Подробнее о том, как идет разработка национальной LLM и почему собственная языковая модель - это вопрос национальной безопасности