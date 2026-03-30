Украинский ИИ назвали "Сяйво": когда откроют тестирование для всех

Более 136 тысяч украинцев присоединились к голосованию по названию национальной LLM и выбрали победителя - "Сяйво".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минцифры и сообщение заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль.

"Сяйво - первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифра вместе с Киевстар. Сяйво будет работать в госсервисах, бизнесе, образовании и обороне, будет помогать быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов", - говорится в заявлении Минцифры.

Отмечается, что в финал вышли 10 названий - главным условием отбора была уникальность, оригинальность идеи без плагиата и нарушений чужих прав. "Сяйво" набрало больше всего голосов - 22 538.

Коваль рассказала, что открытое бета-тестирование планируется уже на конец весны.

Что предшествовало

Недавно в Минцифры рассказали, что украинская команда вместе с "Киевстар" работает над созданием собственной большой языковой модели - системы ИИ, которая станет основой для будущих цифровых сервисов.

Отмечается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.