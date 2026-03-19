В апреле миллионы украинцев получат дополнительные 1500 гривен: кому и как начислят деньги
В апреле 2026 года почти 13 миллионов украинцев получат единовременную доплату к пенсиям или соцвыплатам. Дополнительные 1500 гривен начислят наиболее уязвимым категориям населения.
Кто именно и как получит единовременную доплату в апреле
О запуске целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения сообщила 18 марта 2026 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства, учитывая уровень доходов", - объяснила она в своем Facebook
Глава правительства отметила, что единовременная доплата в размере 1500 гривен поступит некоторым из украинцев уже в апреле.
"Ее получат почти 13 млн человек", - подчеркнула Свириденко.
Она объяснила также, что средства будут начислены автоматически - через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты (на счета в банках или через "Укрпочту").
Следовательно, никаких заявлений или дополнительных обращений подавать для этого не нужно.
Более подробно о решении правительства рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
"Благодаря уточнению численности получателей соцвыплат и верификации данных в рамках соответствующих бюджетных программ, удалось направить ресурс на поддержку граждан без привлечения дополнительного финансирования и без рисков для будущих выплат", - сообщил он.
Чиновник объяснил также, кто именно может рассчитывать на единовременную доплату в размере 1500 гривен.
Прежде всего речь идет о получателях пенсии:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- в связи с потерей кормильца;
- за выслугу лет (которые имеют право на пенсию по возрасту).
Улютин уточнил, что в целом размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен.
Вместе с тем доплату начислят независимо от размера пенсии:
- для ветеранов войны с 2014 года;
- для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, доплата рассчитана на людей, которые получают государственную помощь/компенсацию:
- на проживание из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- как малообеспеченная семья или получают базовую социальную помощь (БСД);
- вместо пенсии - в том числе из числа лиц с инвалидностью и по потере кормильца;
- за проживание вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- как лицо с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
- как многодетные семьи;
- как одинокие матери;
- как дети, над которыми установлена опека или попечительство;
- как дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
- как дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
- как дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (в том числе с инвалидностью и те, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях).
В завершение министр подтвердил, что средства людям начислят в пределах выплат за апрель отдельной суммой:
- либо к уже назначенной пенсии;
- либо к социальной выплате.
