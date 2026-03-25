Быстрое потепление и грозы? Синоптики объяснили, каким может быть апрель в Украине
В Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику апреля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Средняя температура характерная для апреля
Согласно обнародованной краткой климатической характеристике апреля, в целом для этого месяца в Украине "характерно быстрое нарастание тепла".
При этом средняя месячная температура воздуха составляет:
- по Украине - от 7 до 11 градусов тепла;
- в горных районах - около 2-6°C.
Абсолютные температурные минимумы
Специалисты сообщили, что абсолютный минимум температуры в апреле является следующим:
- в среднем по Украине - от 5,6 до 16,2 градусов мороза;
- в Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях - местами от 16,7 до 22,2 градусов мороза;
- в южной части и Львовской области - местами от 3,2 до 4,9 градусов мороза.
Абсолютные температурные максимумы
При этом абсолютный максимум температуры фиксировали на таком уровне:
- в среднем по Украине - от 24,6 до 33,3 градусов тепла;
- в горных районах - местами от 21,0 до 29,3 градусов выше нуля.
Много ли в апреле бывает осадков
Эксперты Укргидрометцентра рассказали, что среднее месячное количество осадков составляет:
- в целом по Украине - 22-62 мм;
- в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах - 65-84 мм;
- на высокогорье - 102-117 мм.
Кроме того, по всей территории Украины наблюдаются грозы.
Каким может быть апрель этого года
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в апреле 2026 года в Украине.
Так, средняя месячная температура предполагается:
- по Украине - в пределах 8-11 градусов выше нуля;
- в горных районах Карпат - около 5-7°C.
"Что в пределах нормы", - уточнили в УкрГМЦ.
Между тем месячное количество осадков в течение апреля ожидается:
- по Украине - около 30-50 мм;
- в Карпатах - около 60-90 мм.
Такие показатели, по словам специалистов, также в пределах нормы (80-120%).
