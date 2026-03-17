Нерест 2026 в Украине: когда стартует запрет и как можно рыбачить, чтобы не "поймать" штраф

17:54 17.03.2026 Вт
Вскоре в Украине заработают серьезные ограничения для рыбаков, однако некоторые способы ловить рыбу законно - останутся
Ирина Костенко
Нерестовый запрет не отменяет рыбалку в Украине "под ноль" (фото иллюстративное: Getty Images)

Уже совсем скоро на большинстве внутренних водоемов Украины начнется нерестовый запрет. Рыбакам, которые нарушат установленные правила, грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заведующего сектором любительского рыболовства Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Ивана Метя.

Главное:

  • Старт ограничений: в целом нерестовый запрет начнется в Украине с 1 апреля 2026 года, однако точная дата - зависит от конкретной области (местами может быть даже раньше).
  • Распространение запрета: ловить рыбу в период размножения нельзя на нерестилищах и других специально определенных участках.
  • Разрешенные способы: рыбачить можно будет только с берега в пределах населенных пунктов и с определенными ограничениями.
  • Наказание: за нарушение правил рыболовства предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях - даже уголовная ответственность и конфискация снаряжения.

Когда стартует нерестовый запрет в Украине

В целом нерестовый запрет (ежегодные весенне-летние ограничения на вылов рыбы в период ее размножения) начинается в Украине с 1 апреля 2026 года.

В то же время Меть уточнил, что эта дата - для водоемов в большинстве регионов Украины, но не для всех без исключения (местами сроки могут отличаться).

"Например, в Закарпатской области он (нерестовый запрет, - Ред.) начнется с 25 марта. И в других регионах он будет продолжаться по-разному", - рассказал специалист.

Меть отметил, что дата 1 апреля является "общей", поскольку в этот период "начинают нереститься большинство наших водных биоресурсов".

"Некоторые начинают нереститься раньше, некоторые - позже. И этот, почти двухмесячный (чуть больше) период, охватывает большинство водных биоресурсов, которые в этот период размножаются", - объяснил эксперт.

От чего зависит начало нереста разных рыб

Поскольку не все рыбы в Украине нерестятся одновременно, специалисты создали так называемый "нерестовый термометр".

Речь идет о том, что начало нереста для различных видов рыбы зависит от температуры воды в том или ином водоеме.

У одних период размножения стартует при 4-6°C, тогда как у других - при +10°C или даже при +20°C.

Нерестовый термометр (кадр из видео: youtube.com/@DERZHRYBAGENTSTVO)

Учитывая такую ситуацию, точные даты нерестового запрета - для каждой отдельной области Украины - публикуют на сайтах территориальных подразделений рыбоохранного патруля и на официальных ресурсах Госрыбагентства.

"С этим вы сможете ознакомиться ближе к 1 апреля", - отметил Меть.

Ориентировочные сроки нереста в разных водоемах

Специалист рассказал также про ориентировочные (общие) сроки нереста в зависимости от типа водоемов:

  • в водохранилищах - с 1 апреля до 10 июня;
  • в реках - до 20 мая;
  • в придаточных водах рек - до 30 июня.

"Кроме этих общих, которые я вам назвал, еще есть точечные (сроки, - Ред.) - по всей территории Украины. С разным началом и разным концом", - подчеркнул представитель Госрыбагентства.

Где запрещается рыбачить во время нереста

Меть напомнил, что в пределах нерестового периода в Украине действуют ограничения по местам рыбалки.

Так, запрещено рыбачить:

  • на территории нерестилищ;
  • на специально определенных нерестовых участках водоемов;
  • на миграционных путях рыбы (которыми она движется к местам нереста);
  • в местах, где установлены дополнительные локальные ограничения (определенные приказами рыбоохранных органов).

Перечень таких участков определяется отдельными документами (для каждой области) и публикуется специализированными территориальными органами.

Как можно рыбачить в период нереста в Украине

Полного запрета на рыбалку во время нереста нет.

Так, в пределах населенных пунктов ловить рыбу разрешено с такими ограничениями:

  • исключительно с берега;
  • вне пределов нерестилищ;
  • либо удочкой, которая имеет не более двух крючков на одного человека (одна удочка с двумя крючками или две удочки по одному крючку);
  • либо спиннингом с искусственной или естественной приманкой.

Также может быть разрешено рыболовство во время нереста на водоемах, принадлежащих субъектам аквакультуры - на платных водоемах.

Меть объяснил, что в таких случаях рыба является собственностью хозяйства, поэтому арендатор самостоятельно устанавливает правила вылова.

Как узнать больше о правилах рыболовства

Больше о правилах любительского рыболовства в Украине можно узнать благодаря отдельному "советчику". Речь идет о ГИДе рыбака-любителя.

"Его можно скачать с нашего сайта в PDF-формате. Распечатать или иметь себе на телефоне. Здесь есть все необходимое для того, чтобы не нарушать правила рыболовства", - сообщил Меть.

Нерест 2026 в Украине: когда стартует запрет и как можно рыбачить, чтобы не &quot;поймать&quot; штрафГИД рыбака-любителя (инфографика: darg.gov.ua)

Как могут наказывать рыбаков-нарушителей

Меть подчеркнул, что каждый рыбак-любитель во время пребывания возле водоема (с целью рыбалки) должен иметь при себе:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • средства измерения веса и длины водных биоресурсов.

"В первую очередь - для самоконтроля. Чтобы случайно не нарушить правила любительского ребальства", - объяснил он.

В завершение представитель Госрыбагентства сообщил, что за нарушение правил рыболовства в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность:

  • штраф за незначительные нарушения может составлять до 170 гривен;
  • штраф за грубые нарушения - строже - до 680 гривен.

"Кроме того, если это будет грубое нарушение, с большим ущербом, может быть уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины", - заметил Меть.

В таком случае сумма штрафа может составить от 17 000 до 51 000 гривен.

"Конечно, с изъятием всех запрещенных орудий лова и способов добычи. И возможно даже лишение свободы - до 3 лет", - подытожил специалист.

Напомним, 15 февраля в Украине стартовал нерестовый запрет, касающийся популярного пресноводного хищника - щуки. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр - почти 3,5 тысячи гривен.

Кроме того, с ноября 2025 года был введен осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах.

