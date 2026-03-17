Нерест 2026 в Украине: когда стартует запрет и как можно рыбачить, чтобы не "поймать" штраф
Уже совсем скоро на большинстве внутренних водоемов Украины начнется нерестовый запрет. Рыбакам, которые нарушат установленные правила, грозят немалые штрафы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заведующего сектором любительского рыболовства Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Ивана Метя.
Главное:
- Старт ограничений: в целом нерестовый запрет начнется в Украине с 1 апреля 2026 года, однако точная дата - зависит от конкретной области (местами может быть даже раньше).
- Распространение запрета: ловить рыбу в период размножения нельзя на нерестилищах и других специально определенных участках.
- Разрешенные способы: рыбачить можно будет только с берега в пределах населенных пунктов и с определенными ограничениями.
- Наказание: за нарушение правил рыболовства предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях - даже уголовная ответственность и конфискация снаряжения.
Когда стартует нерестовый запрет в Украине
В целом нерестовый запрет (ежегодные весенне-летние ограничения на вылов рыбы в период ее размножения) начинается в Украине с 1 апреля 2026 года.
В то же время Меть уточнил, что эта дата - для водоемов в большинстве регионов Украины, но не для всех без исключения (местами сроки могут отличаться).
"Например, в Закарпатской области он (нерестовый запрет, - Ред.) начнется с 25 марта. И в других регионах он будет продолжаться по-разному", - рассказал специалист.
Меть отметил, что дата 1 апреля является "общей", поскольку в этот период "начинают нереститься большинство наших водных биоресурсов".
"Некоторые начинают нереститься раньше, некоторые - позже. И этот, почти двухмесячный (чуть больше) период, охватывает большинство водных биоресурсов, которые в этот период размножаются", - объяснил эксперт.
От чего зависит начало нереста разных рыб
Поскольку не все рыбы в Украине нерестятся одновременно, специалисты создали так называемый "нерестовый термометр".
Речь идет о том, что начало нереста для различных видов рыбы зависит от температуры воды в том или ином водоеме.
У одних период размножения стартует при 4-6°C, тогда как у других - при +10°C или даже при +20°C.
Нерестовый термометр (кадр из видео: youtube.com/@DERZHRYBAGENTSTVO)
Учитывая такую ситуацию, точные даты нерестового запрета - для каждой отдельной области Украины - публикуют на сайтах территориальных подразделений рыбоохранного патруля и на официальных ресурсах Госрыбагентства.
"С этим вы сможете ознакомиться ближе к 1 апреля", - отметил Меть.
Ориентировочные сроки нереста в разных водоемах
Специалист рассказал также про ориентировочные (общие) сроки нереста в зависимости от типа водоемов:
- в водохранилищах - с 1 апреля до 10 июня;
- в реках - до 20 мая;
- в придаточных водах рек - до 30 июня.
"Кроме этих общих, которые я вам назвал, еще есть точечные (сроки, - Ред.) - по всей территории Украины. С разным началом и разным концом", - подчеркнул представитель Госрыбагентства.
Где запрещается рыбачить во время нереста
Меть напомнил, что в пределах нерестового периода в Украине действуют ограничения по местам рыбалки.
Так, запрещено рыбачить:
- на территории нерестилищ;
- на специально определенных нерестовых участках водоемов;
- на миграционных путях рыбы (которыми она движется к местам нереста);
- в местах, где установлены дополнительные локальные ограничения (определенные приказами рыбоохранных органов).
Перечень таких участков определяется отдельными документами (для каждой области) и публикуется специализированными территориальными органами.
Как можно рыбачить в период нереста в Украине
Полного запрета на рыбалку во время нереста нет.
Так, в пределах населенных пунктов ловить рыбу разрешено с такими ограничениями:
- исключительно с берега;
- вне пределов нерестилищ;
- либо удочкой, которая имеет не более двух крючков на одного человека (одна удочка с двумя крючками или две удочки по одному крючку);
- либо спиннингом с искусственной или естественной приманкой.
Также может быть разрешено рыболовство во время нереста на водоемах, принадлежащих субъектам аквакультуры - на платных водоемах.
Меть объяснил, что в таких случаях рыба является собственностью хозяйства, поэтому арендатор самостоятельно устанавливает правила вылова.
Как узнать больше о правилах рыболовства
Больше о правилах любительского рыболовства в Украине можно узнать благодаря отдельному "советчику". Речь идет о ГИДе рыбака-любителя.
"Его можно скачать с нашего сайта в PDF-формате. Распечатать или иметь себе на телефоне. Здесь есть все необходимое для того, чтобы не нарушать правила рыболовства", - сообщил Меть.
ГИД рыбака-любителя (инфографика: darg.gov.ua)
Как могут наказывать рыбаков-нарушителей
Меть подчеркнул, что каждый рыбак-любитель во время пребывания возле водоема (с целью рыбалки) должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- средства измерения веса и длины водных биоресурсов.
"В первую очередь - для самоконтроля. Чтобы случайно не нарушить правила любительского ребальства", - объяснил он.
В завершение представитель Госрыбагентства сообщил, что за нарушение правил рыболовства в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность:
- штраф за незначительные нарушения может составлять до 170 гривен;
- штраф за грубые нарушения - строже - до 680 гривен.
"Кроме того, если это будет грубое нарушение, с большим ущербом, может быть уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины", - заметил Меть.
В таком случае сумма штрафа может составить от 17 000 до 51 000 гривен.
"Конечно, с изъятием всех запрещенных орудий лова и способов добычи. И возможно даже лишение свободы - до 3 лет", - подытожил специалист.
Напомним, 15 февраля в Украине стартовал нерестовый запрет, касающийся популярного пресноводного хищника - щуки. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр - почти 3,5 тысячи гривен.
Кроме того, с ноября 2025 года был введен осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах.
Читайте также, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине и стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.