В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят

08:03 20.03.2026 Пт
2 мин
Для всех участников программы будет действовать ежемесячный лимит на компенсацию
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинцам будут возвращать до 15% потраченных на топливо денег (Getty Images)

С сегодняшнего дня в Украине заработал "топливный" кэшбек. Украинцы, которые заправляются на АЗС, участвующих в программе, получат до 15% потраченных денег.

РБК-Украина рассказывает все детали, как будет действовать программа.

Читайте также: Кэшбек на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке

Украинцы смогут получить компенсацию за топливо в размере: 15% средств за дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз. На каждом литре кэшбек составит от 2 до 11 гривен, а максимальная ежемесячная сумма составляет 1000 гривен на человека.

Программа "топливного" кэшбека будет действовать до 1 мая текущего года.

Как присоединиться к программе

Для того, чтобы получить компенсацию за потраченные на топливо средства, украинцам необходимо:

  • Присоединиться к программе. Для этого надо открыть специальную карточку "Национального кэшбека" в банке-партнере.
  • Рассчитаться на топливо карточкой, которая подключена к программе.
  • Получить кэшбек и потратить его на что-то из перечня товаров.

Снять средства с карты наличными не получится - их можно использовать только для безналичных расчетов.

Когда на карту "упадут" деньги

Кэшбек за покупку топлива начисляется на следующий день, а выплачивается до конца следующего месяца после посещения АЗС.

Например, компенсация за топливо, купленное в марте, поступит на карту "Национального кэшбэка" до конца апреля.

На что можно потратить кэшбек

Деньги с карты Национальный кэшбек можно потратить на:

  • коммунальные и почтовые услуги;
  • благотворительность, поддержку ВСУ;
  • продукты питания;
  • лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках-участниках программы.

Приложение АЗС не подходит

При покупке топлива через приложение АЗС кэшбэк не будет начислен. Компенсацию можно получить только после фактической оплаты бензина или дизеля на заправке с формированием фискального чека с указанием приобретенного топлива.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке привела к нестабильности на мировом энергетическом рынке. Цены на нефть подскочили до 100 долларов за баррель, после чего начали понемногу снижаться - сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%.

20 марта: что нельзя делать в день весеннего равноденствия, чтобы не потерять удачу
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
