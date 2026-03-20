В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят
С сегодняшнего дня в Украине заработал "топливный" кэшбек. Украинцы, которые заправляются на АЗС, участвующих в программе, получат до 15% потраченных денег.
РБК-Украина рассказывает все детали, как будет действовать программа.
Украинцы смогут получить компенсацию за топливо в размере: 15% средств за дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз. На каждом литре кэшбек составит от 2 до 11 гривен, а максимальная ежемесячная сумма составляет 1000 гривен на человека.
Программа "топливного" кэшбека будет действовать до 1 мая текущего года.
Как присоединиться к программе
Для того, чтобы получить компенсацию за потраченные на топливо средства, украинцам необходимо:
- Присоединиться к программе. Для этого надо открыть специальную карточку "Национального кэшбека" в банке-партнере.
- Рассчитаться на топливо карточкой, которая подключена к программе.
- Получить кэшбек и потратить его на что-то из перечня товаров.
Снять средства с карты наличными не получится - их можно использовать только для безналичных расчетов.
Когда на карту "упадут" деньги
Кэшбек за покупку топлива начисляется на следующий день, а выплачивается до конца следующего месяца после посещения АЗС.
Например, компенсация за топливо, купленное в марте, поступит на карту "Национального кэшбэка" до конца апреля.
На что можно потратить кэшбек
Деньги с карты Национальный кэшбек можно потратить на:
- коммунальные и почтовые услуги;
- благотворительность, поддержку ВСУ;
- продукты питания;
- лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках-участниках программы.
Приложение АЗС не подходит
При покупке топлива через приложение АЗС кэшбэк не будет начислен. Компенсацию можно получить только после фактической оплаты бензина или дизеля на заправке с формированием фискального чека с указанием приобретенного топлива.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке привела к нестабильности на мировом энергетическом рынке. Цены на нефть подскочили до 100 долларов за баррель, после чего начали понемногу снижаться - сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.
Кроме того, Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%.