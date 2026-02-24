ua en ru
Зарплаты во внешкольном образовании могут стать выше: что решила Рада

Украина, Вторник 24 февраля 2026 16:40
Зарплаты во внешкольном образовании могут стать выше: что решила Рада Иллюстративное фото: зарплаты во внешкольном образовании могут стать выше (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада приняла изменения в закон "О внешкольном образовании", которые позволяют устанавливать более высокие зарплаты работникам учреждений внешкольного образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады.

Читайте также: Повышение зарплат учителей на доплаты не влияет? Кто имеет право на 2000 и 4000 гривен

Что предусматривает новый закон

Парламент принял закон о внесении изменений в статью 22 закона "О внешкольном образовании" относительно оплаты труда работников.

Документ расширяет финансовую автономию учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в вопросах формирования зарплат.

Как изменится оплата труда

Согласно закону, учредители заведений получат право:

  • устанавливать должностные оклады выше уровня, определенного Кабмином;
  • вводить доплаты, надбавки и денежные вознаграждения;
  • вводить дополнительные механизмы материального стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений.

Для чего приняли изменения

В Верховной Раде отмечают, что закон имеет целью:

  • повысить социальные гарантии работников внешкольного образования;
  • усилить мотивацию и престиж работы в этой сфере;
  • создать условия для привлечения и удержания квалифицированных кадров;
  • улучшить качество образовательных услуг.

Ранее правительство запустило новую программу поддержки педагогов "Деньги ходят за учителем", в рамках которой каждый учитель может получить 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.

В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что зарплаты украинских педагогов должны не только соответствовать среднерыночному уровню, но и превышать его. По его словам, правительство уже работает над новой системой оплаты труда.

Также ранее сообщалось, что в отдельных украинских общинах педагоги не получили обещанные надбавки к заработной плате.

Зарплата в Украине Верховная рада Образование в Украине
