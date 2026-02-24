Зарплаты во внешкольном образовании могут стать выше: что решила Рада
Верховная Рада приняла изменения в закон "О внешкольном образовании", которые позволяют устанавливать более высокие зарплаты работникам учреждений внешкольного образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады.
Что предусматривает новый закон
Парламент принял закон о внесении изменений в статью 22 закона "О внешкольном образовании" относительно оплаты труда работников.
Документ расширяет финансовую автономию учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в вопросах формирования зарплат.
Как изменится оплата труда
Согласно закону, учредители заведений получат право:
- устанавливать должностные оклады выше уровня, определенного Кабмином;
- вводить доплаты, надбавки и денежные вознаграждения;
- вводить дополнительные механизмы материального стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений.
Для чего приняли изменения
В Верховной Раде отмечают, что закон имеет целью:
- повысить социальные гарантии работников внешкольного образования;
- усилить мотивацию и престиж работы в этой сфере;
- создать условия для привлечения и удержания квалифицированных кадров;
- улучшить качество образовательных услуг.
Ранее правительство запустило новую программу поддержки педагогов "Деньги ходят за учителем", в рамках которой каждый учитель может получить 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.
В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что зарплаты украинских педагогов должны не только соответствовать среднерыночному уровню, но и превышать его. По его словам, правительство уже работает над новой системой оплаты труда.
Также ранее сообщалось, что в отдельных украинских общинах педагоги не получили обещанные надбавки к заработной плате.